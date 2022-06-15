Драгни выпустил «Три специальные песни» про ситуацию в стране

Музыкант и резидент Comedy Club Сергей Драгни выпустил мини-альбом, где по просьбе поклонников высказал отношение к военной спецоперации на Украине. В некоторых композициях присутствует ненормативная лексика и пацифистская позиция.

Когда началась спецоперация, артисты разделились на тех, кто высказал свою позицию за или против, и тех, кто молчал. Поклонники вторых требовали высказаться, о чем Драгни не раз писал в соцсетях. Спустя три месяца он прервал молчание.

«Что ты молчишь? Пора делать выбор. Что скажешь детям? Был вне политики?» — сказал Драгни в интро к мини-альбому.

Драгни поделился отношением к происходящему в стране. Например, в песне «Любовь» он предложил забрать у него все: улыбку, гитары, правду, соцсети, машину со всеми запчастями. Но певец уверен, никто не сможет забрать у него любовь.

В песне «Ты» он поделился чувствами о ситуации между Украиной и Россией. Музыкант считает, что в никакая благая цель не оправдывает страдание людей.

«Кто-то вырастет в спальне с Hello Kitty и единорогами, кто-то — под бетонными блоками. <…> И пока чужие беды тебе кажутся далекими, кто-то вяжет паутину, пока ты в коконе», — спел Драгни.