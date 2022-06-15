Блинкен допустил территориальные уступки со стороны Украины

Украинский народ и власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — цитирует ТАСС Блинкена.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США и западные страны «работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться, что они [украинцы] получают все, что нужно», чтобы вести против России боевые действия.

Бывший американский госсекретарь США Генри Киссинджер в конце мая указал на необходимость начать переговоры об урегулировании на Украине в ближайшие два месяца, пока отношения между Европой и Россией окончательно не ухудшились.