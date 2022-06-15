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Чемезов назвал бессмысленным замещение всего импорта

Источник:
РБК
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Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это «путь в никуда», сказал Чемезов в интервью РБК. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — пояснил он.

Глава «Ростеха» считает введенные ограничения беспрецедентными, но полагает, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно».

Этого не делает ни одна развитая страна в мире, подчеркнул Чемезов. «Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — заявил Чемезов, отметив, что в текущих условиях главное — «сохранять трезвость ума» и осознавать масштаб задач.

В сфере критически важных технологий, влияющих на нацбезопасность, необходимость технологического суверенитета очевидна, уточнил Чемезов. Он выделил самые перспективные направления — это гражданское авиастроение, энергетическое и тяжелое машиностроение, нефтегазовое оборудование, приборостроение.

«Развитие этих отраслей имеет огромный мультипликативный эффект. Именно на них надо максимально концентрировать организационные и финансовые усилия промышленности и государства», — заключил глава «Ростеха».

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