Минфин частично засекретил расходы бюджета

Министерство финансов частично засекретило бюджетные расходы, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций. Это следует из опубликованной оценки исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности»,— сообщает пресс-служба ведомства.

В новой отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по отдельным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данные по Фонду национального благосостояния.

Согласно статистике Минфина, доходы бюджета превысили 12 триллионов рублей — это 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному на 2022 год. Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — около 8,3 триллиона рублей.

Расходы составили 10,5 триллиона рублей или 44,5% к общему объему расходов. Профицит бюджета за указанный период, по предварительной оценке, составил более 1,49 триллиона рублей.