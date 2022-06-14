НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин частично засекретил расходы бюджета

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Министерство финансов частично засекретило бюджетные расходы, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций. Это следует из опубликованной оценки исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности»,— сообщает пресс-служба ведомства.

В новой отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по отдельным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данные по Фонду национального благосостояния.

Согласно статистике Минфина, доходы бюджета превысили 12 триллионов рублей — это 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному на 2022 год. Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — около 8,3 триллиона рублей.

Расходы составили 10,5 триллиона рублей или 44,5% к общему объему расходов. Профицит бюджета за указанный период, по предварительной оценке, составил более 1,49 триллиона рублей.

Еще по теме
Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов
Хакеры потеряли интерес к банковским картам россиян из-за санкций
Стоимость биткоина рухнула на 36% за неделю
Евросоюз отключит ряд российских банков от SWIFT
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Интернет-трафик российских пользователей детализируют
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов
«Газпром» ограничил поставки газа Евросоюзу
Госдума ужесточила ответственность за побои
Навального перевели в колонию строгого режима
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))