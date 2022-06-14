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Госдума ужесточила ответственность за побои

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за побои, совершаемые в третий и более раз лицом, имеющим судимость за аналогичные нарушения.

В соответствии с новыми поправками, теперь злоумышленнику будут грозить или обязательные работы (до 480 часов), или исправительные (до одного года), или ограничение свободы (до одного года), или же арест (до 6 месяцев).

«Дополняется статья 116.1 УК РФ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья», — сообщается на сайте Госдумы.

Статья 116.1 УК РФ применяется в делах о домашнем насилии. Ранее Конституционный суд посчитал ее не соответствующей Конституции, поскольку она не предусматривала назначения более сурового наказания за рецидив преступлений.

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