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Разработана первая в мире биоразлагаемая канистра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» изобрела технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел, сообщает пресс-служба компании.

Такая упаковка состоит из органических компонентов, за счет чего полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. При этом биоканистра сохраняет все потребительские свойства обычной пластиковой упаковки. Она не теряет прочности в течение всего срока годности.

Тестовая партия масла в экологичных канистрах будет выпущена на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти». Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что компания постоянно совершенствует свои продукты и повышает экологичность использования и хранения смазочных материалов.

«Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки», — подчеркнул Скоромец.

Испытания прошли успешно

Новая упаковка успешно прошла все лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. В частности, был подтвержден срок безопасной утилизации биоканистры в различных природных условиях.

«После добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимеров время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет», — отметил заведующий научной лабораторией перспективных композиционных материалов университета Петр Пантюхов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...