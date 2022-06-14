Эксперт обозначил риски при покупке авто за границей

Автомобили, ввезенные в Россию из стран Ближнего Востока, не адаптированы под местные условия, также есть риск попасть на «серого дилера», сообщил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По данным Мигаля, в последние месяцы участились поставки в Россию машин из Объединенных Арабских Эмиратов. Автомобили могут стоить на 20-30% дешевле, чем в РФ, но они не все адаптированы под российские условия эксплуатации.

«Риск — в недоукомплектованности моделей из Эмиратов традиционными "зимними опциями": увеличенный дорожный просвет и бачок омывателя, более мощная защита картера, особые пружины», — цитирует Мигаля агентство «Прайм».

Автоэксперт предупредил, что не стоит обращаться к услугам «серых дилеров», так как после внесения предоплаты в размере полной стоимости автомобиля такая фирма может обмануть своего клиента.

Он напомнил, что физлица по-прежнему могут пригнать себе иномарку не дороже 50 тысяч евро, остальные попали под санкции. Эксперт считает, что есть смысл пригонять из-за границы авто возрастом 3-5 лет: новые облагаются слишком высокими таможенными пошлинами, а более старые подпадают под экологический налог.