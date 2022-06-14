Чеботина и DABRO выступят бесплатно для омичей

Певица Люся Чеботина с песней «Солнце Монако» и группа DABRO с
хитом «Юность» выступят на музыкальном марафоне в День российской молодежи
на Соборной площади, сообщает правительство региона.
Все это время перед гостями фестиваля будут выступать
музыкальные исполнители и коллективы из Омска и других регионов страны, а вести
шоу – известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Он
пройдет 26 июня с 18.00 до 22.00.
Откроют фестиваль выступления лучших омских коллективов и
исполнителей, среди которых Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы
«D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. А хедлайнерами фестиваля
станут известная поп-певица Люся Чеботина и группа DABRO.
Самая популярная композиция Люси Чеботиной – песня «Солнце Монако». Главный хит группы «DABRO», солистами которой являются Иван и Михаил Засидкевичи, – песня «Юность».
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
Asd10Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......
AlhazredВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...