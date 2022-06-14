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Чеботина и DABRO выступят бесплатно для омичей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певица Люся Чеботина с песней «Солнце Монако» и группа DABRO с хитом «Юность» выступят на музыкальном марафоне в День российской молодежи на Соборной площади, сообщает правительство региона.

Все это время перед гостями фестиваля будут выступать музыкальные исполнители и коллективы из Омска и других регионов страны, а вести шоу – известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Он пройдет 26 июня с 18.00 до 22.00.

Откроют фестиваль выступления лучших омских коллективов и исполнителей, среди которых Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы «D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. А хедлайнерами фестиваля станут известная поп-певица Люся Чеботина и группа DABRO.  

Самая популярная композиция Люси Чеботиной – песня «Солнце Монако». Главный хит группы «DABRO», солистами которой являются Иван и Михаил Засидкевичи, – песня «Юность».  

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Культгид #Музыка #Омск
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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...