Чеботина и DABRO выступят бесплатно для омичей

Певица Люся Чеботина с песней «Солнце Монако» и группа DABRO с хитом «Юность» выступят на музыкальном марафоне в День российской молодежи на Соборной площади, сообщает правительство региона.

Все это время перед гостями фестиваля будут выступать музыкальные исполнители и коллективы из Омска и других регионов страны, а вести шоу – известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Он пройдет 26 июня с 18.00 до 22.00.

Откроют фестиваль выступления лучших омских коллективов и исполнителей, среди которых Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы «D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. А хедлайнерами фестиваля станут известная поп-певица Люся Чеботина и группа DABRO.

Самая популярная композиция Люси Чеботиной – песня «Солнце Монако». Главный хит группы «DABRO», солистами которой являются Иван и Михаил Засидкевичи, – песня «Юность».