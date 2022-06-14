Новый детективный сериал «Заключение» покажут на Первом канале

Премьера детективного сериала «Заключение» состоится на Первом канале во вторник, 14 июня. Проект расскажет о талантливом хирурге Вере, которая вынужденно становится судмедэкспертом в Следственном комитете.

Главная героиня Вера Елагина (Виктория Исакова) специализируется на плановой абдоминальной хирургии. Молодая женщина всегда идеально выглядит, но ее близкие и друзья не могут соответствовать её завышенным требованиям. В итоге, муж Веры ушел, она живет с дочерью-подростком.

Однажды при загадочных обстоятельствах погибает 16-летняя пациентка Веры. Начинается расследование, в ходе которого героиню обвиняют в распространении наркотических средств.

Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления.

В итоге суд дает ей реальный срок: четыре года с запретом на профессию. Прокуратура предлагает сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете.

Сериал «Заключение» стартует на Первом канале во вторник, 14 июня, в 21.45. В день премьеры зрители увидят две серии, всего сериал состоит из восьми эпизодов.