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Новый детективный сериал «Заключение» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Премьера детективного сериала «Заключение» состоится на Первом канале во вторник, 14 июня. Проект расскажет о талантливом хирурге Вере, которая вынужденно становится судмедэкспертом в Следственном комитете.

Главная героиня Вера Елагина (Виктория Исакова) специализируется на плановой абдоминальной хирургии. Молодая женщина всегда идеально выглядит, но ее близкие и друзья не могут соответствовать её завышенным требованиям. В итоге, муж Веры ушел, она живет с дочерью-подростком.

Однажды при загадочных обстоятельствах погибает 16-летняя пациентка Веры. Начинается расследование, в ходе которого героиню обвиняют в распространении наркотических средств. 

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Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления.

В итоге суд дает ей реальный срок: четыре года с запретом на профессию. Прокуратура предлагает сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете.

Сериал «Заключение» стартует на Первом канале во вторник, 14 июня, в 21.45. В день премьеры зрители увидят две серии, всего сериал состоит из восьми эпизодов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Uynachalnica

"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...

Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.