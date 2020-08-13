Лучшие детективные сериалы: за дело берутся гении

Экстрасенс-шарлотан, дьявол и серийный убийца — отрицательные персонажи до тех пор, пока не становятся детективами. В подборке лучших сериалов последних десятилетий загадочные преступления расследуют только гении своего дела, а сами истории в сериалах очень запутанные и необычные.

«Мост»

Швеция/Дания, 2011-2018 годы, четыре сезона

Главный герой — детектив Сага Норен (София Хелин). Сага талантливый следователь и сотрудник полицейского отделения округа Мальмё. Она показана в сериале как нестандартный человек, мало обращающий внимания на социальные нормы, что никак не мешает ей быть блестящим следователем, полностью преданным своему делу.

Фото: © кадр из сериала «Мост»

Завязка проста: на самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. При этом тело распилено пополам, а его части принадлежат разным людям.

«Менталист»

США, 2008-2015 годы, семь сезонов

Главный герой — Патрик Джейн (Саймон Бейкер), превосходный менталист, психолог-практик и манипулятор, некогда притворявшийся экстрасенсом. Однажды в телешоу он уничижительно высказался о серийном убийце по прозвищу Кровавый Джон, после чего семью героя убили. Целью его жизни становится охота на Кровавого Джона.

Фото: © кадр из сериала «Менталист»

По сюжету Патрик Джейн помогает Калифорнийскому бюро расследований (КБР) в раскрытии различных тяжких преступлений. Он категорически отрицает, что магия существует, доказывая, что все, выдаваемое за магию — лишь ловкость рук и наблюдательность. Оказывая неоценимую помощь Бюро, он преследует личную выгоду — отомстить Кровавому Джону.

«Лютер»

Великобритания, 2010-2019 годы, пять сезонов

Главный герой — старший инспектор Джон Лютер (Идрис Эльба), работающий в лондонской полиции в отделе тяжелых и серийных преступлений. Лютер обладает выдающимися способностями в раскрытии преступлений, но из-за своей одержимости работой и сложностей личной жизни сам ходит по краю и нередко совершает противозаконные поступки.

Фото: © кадр из сериала «Лютер»

В начале первого сезона Лютер отказывается спасать висящего над пропастью серийного убийцу, после чего его, также переживающего психологический кризис, отстраняют от работы на семь месяцев. Первым делом Джона после вынужденного отдыха оказывается убийство родителей профессора астрофизики Элис Морган.

«Люцифер»

США, 2016-2020 годы, шесть сезонов

Главный герой — дьявол Люцифер (Том Эллис), уставший от ада и поселившийся в Лос-Анджелесе. Он обладает уникальными способностями чувствовать желания людей. Гипнотизируя людей взглядом, собеседники выдают дьяволу все свои тайные желания и мысли.

Фото: © кадр из сериала «Люцифер»

Люцифер ведет праздную жизнь в своем ночном клубе Лос-Анджелеса, пока в его заведении не происходит убийство. В процессе расследования он знакомится с детективом Хлоей Декер. Люцифер неожиданно для себя обнаруживает, что его роковое обаяние не действует на девушку. Заинтригованный этим обстоятельством, Король Ада становится ее партнером и консультантом по раскрытию преступлений.

«Декстер»

США, 2006-2013 годы, восемь сезонов

Главный герой — Декстер Морган (Майкл С. Холл). В трехлетнем возрасте он стал свидетелем кровавой расправы над своей матерью. Повзрослевший герой стал серийным убийцей, но его жертвами становились преступники. Официально Декстер работает в полицейском департаменте Майами экспертом по анализу брызг крови.

Фото: © кадр из сериала «Декстер»

Сюжет сериала построен на расследованиях преступлений, где последнее слово остается за экспертом Декстером. На протяжении сериала во флэшбэках показывается, как приемный отец учит героя искусству выглядеть нормальным, ведь Декстеру Моргану чужды людские эмоции. Он не понимает любви, ему безразличен секс и у него нет совершенно никаких чувств.

«Шерлок»

Великобритания/США, 2010-2017 годы, четыре сезона

Главный герой — Шерлок (Бенедикт Камбербэтч), его уникальность заключается в умении замечать детали, на которые ни за что не обратит внимание обычный человек. Методы его работы — наблюдение, анализ, дедукция, а также современные технологии, такие как интернет и мобильные телефоны.

Фото: © кадр из сериала «Шерлок»

Сюжет сериала основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие перенесли из XIX в XXI век. Консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Вместе Шерлок и Джон помогают полиции Лондона в раскрытии сложных дел.

«Белый воротничок»

США, 2009-2014 годы, шесть сезонов

Главный герой — Нил Кэффри (Мэтт Бомер), бывший вор, аферист и мошенник, который работает на ФБР, чтобы избежать тюремного срока. Кэффри галантен, умен и очень хитер, а также прекрасно разбирается в истории и предметах искусства и умеет думать, как преступник. Все это помогает ему разгадывать даже самые сложные преступления.

Фото: © кадр из сериала «Белый воротничок»

По сюжету, Нил Кэффри сбегает из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь. Его ловит агент ФБР Питер Бёрк, но Кэффри предлагает ему не торопиться с отправкой в тюрьму, рассмотрев возможность сотрудничества. Питер понимает, что интуиция и преступный опыт Нила, которых нет у законопослушного агента, могут стать хорошим подспорьем в борьбе с криминалом, и соглашается на сделку.