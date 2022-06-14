Евросоюз отключит ряд российских банков от SWIFT

Евросоюз во вторник, 14 июня отключит от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ), говорится в официальном заявлении SWIFT.

Отключение от системы не будет существенно влиять на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобному развитию событий, сообщили «Известиям» в банках.

В Сбербанке рассказали, что работа организации будет продолжена в штатном режиме, ситуация с международными расчетами не поменяется. В МКБ сообщили, что внутри страны операции будут проходить в обычном режиме, однако может увеличиться время на обработку платежей за границу. В РСХБ уточнили, что были созданы все условия для бесперебойной автономной работы.

В РФ существует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная превентивно как ответ на возможное отключение банков от SWIFT.