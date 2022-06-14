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ЦБ разберется с введением банками комиссий по валютным счетам

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Ухудшать условия обслуживания клиентов по существующим договорам нельзя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий — это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.

По ее словам, ЦБ разберется в ситуации, и «если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять».

При этом Набиуллина уточнила, что в условиях санкций операции с валютой и для банков, и для граждан носят риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объемы валюты и могут перестать предлагать некоторые валютные продукты. 

«Но важно, чтобы все это было с соблюдением всех прав клиентов», — подчеркнула глава ЦБ.

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Uynachalnica

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Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.