ЦБ разберется с введением банками комиссий по валютным счетам

Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Ухудшать условия обслуживания клиентов по существующим договорам нельзя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий — это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.

По ее словам, ЦБ разберется в ситуации, и «если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять».

При этом Набиуллина уточнила, что в условиях санкций операции с валютой и для банков, и для граждан носят риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объемы валюты и могут перестать предлагать некоторые валютные продукты.

«Но важно, чтобы все это было с соблюдением всех прав клиентов», — подчеркнула глава ЦБ.