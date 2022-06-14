ЦБ разберется с введением банками комиссий по валютным счетам

Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Ухудшать условия обслуживания клиентов по существующим договорам нельзя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий — это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.
По ее словам, ЦБ разберется в ситуации, и «если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять».
При этом Набиуллина уточнила, что в условиях санкций операции с валютой и для банков, и для граждан носят риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объемы валюты и могут перестать предлагать некоторые валютные продукты.
«Но важно, чтобы все это было с соблюдением всех прав клиентов», — подчеркнула глава ЦБ.
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...
Uynachalnica"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...
AlhazredИ где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.