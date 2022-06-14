Президент России Владимир Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Путин обязательно затронет тему влияния санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы, передает ТАСС.

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки», — отметил Песков.

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме в этом году не будет.

Петербургский международный экономический форум пройдет в 25-й раз с 15 по 18 июня. Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности».