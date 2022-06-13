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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина раскрыла число вооружений для «паритета»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украине для достижения «паритета» необходимо дополнительное вооружение, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, вооруженные силы Украины нуждаются в 300 реактивных системах залпового огня, 500 танках, 2 тысячах единиц бронетехники, в 1 тысяче дронов и в 1 тысяче гаубиц 155-мм калибра, передает ТАСС.

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник ранее рассказал, что Германия передаст Украине гаубицы и самоходные зенитные установки. Кроме этого, Киев получит системы залпового огня HIMARS из США.

Кремль считает, что поставки Киеву оружия не способствуют возобновлению мирных переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что цели российской спецоперации будут достигнуты в любом случае.

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