Украина раскрыла число вооружений для «паритета»

Украине для достижения «паритета» необходимо дополнительное вооружение, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, вооруженные силы Украины нуждаются в 300 реактивных системах залпового огня, 500 танках, 2 тысячах единиц бронетехники, в 1 тысяче дронов и в 1 тысяче гаубиц 155-мм калибра, передает ТАСС.

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник ранее рассказал, что Германия передаст Украине гаубицы и самоходные зенитные установки. Кроме этого, Киев получит системы залпового огня HIMARS из США.

Кремль считает, что поставки Киеву оружия не способствуют возобновлению мирных переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что цели российской спецоперации будут достигнуты в любом случае.