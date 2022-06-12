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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Испания извинилась перед ФРГ за планы отдать Украине «Леопарды»

Источник:
ТАСС
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Немецкий танк Leopard 2A4
Немецкий танк Leopard 2A4
Фото: Original: Jonathan G. Seow H. C. (en:User:Firestorm250)Modified: Jappalang / CC BY-SA 4.0

Испанские официальные лица принесли правительству Германии извинения за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2 A4, пишут немецкие СМИ со ссылкой на свои источники.

Правительство ФРГ выступило против отправки Испанией 40 немецких танков Украине. Позднее речь шла о передаче не более десяти Leopard 2A4, причем все они изношены и нуждаются в ремонте, приводит ТАСС материалы немецких СМИ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Испания официально не направляла никаких запросов Берлину на передачу Украине машин Leopard 2A4.

Мадрид также предложил Киеву обучить военнослужащих обращению с западными танками. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не стала исключать возможность поставок Украине тяжелых вооружений, включая танки и зенитные ракеты, но отметила, что эта тема является щекотливой.

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Оборона #Оружие #Военная политика
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