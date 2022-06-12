Японского робота обшили «человеческой» кожей

Ученые из Токийского университета обшили робота искусственной кожей, подобной человеческой. Пока что она уступает в прочности кожному покрову человека, говорится в сообщении вуза.

Существующие виды искусственной кожи уже не удовлетворяют полностью потребности в современных разработках роботов, поскольку они не могут полноценно имитировать рельеф человеческой кожи, например мелкие морщины и складки.

Новая технология позволяет практически полностью решить все поставленные задачи. Для равномерного покрытия робота кожным покровом ученые опустили палец андроида в раствор коллагена и дермальных фибробластов человека (основные составляющие кожи людей), приводит «Лента.ру» сообщение университета.

В итоге удалось добиться ровного и бесшовного покрытия, обладающего достаточной прочностью и эластичностью. Несмотря на все преимущества, созданное покрытие пока имеет и недостатки: оно менее прочное, чем настоящая кожа человека, и требует регулярного очищения и подпитки необходимыми веществами.