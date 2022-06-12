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Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Железнодорожный состав сошел с рельсов в субботу, 11 июня недалеко от станции Сурикову в Бирилюсского района Красноярского края, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошел сход 24 вагонов, груженных бревнами и концентратом свинца», — говорится в сообщении.

По данным следствия, произошло опрокидывание части вагонов с лесом, «падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал».

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

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