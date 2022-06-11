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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Бактерия чайного гриба «выжила» на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Laboratorio de Tecnologiacute / Attribution-ShareAlike License

Одна из культур чайного гриба, производящая целлюлозу, выжила в марсианских условиях, показал международный эксперимент.

Чайный гриб отправили на МКС в 2014 году, после чего начали проводить многочисленные опыты на выживание за пределами станции. Затем образцы реактивировали на Земле и культивировали еще два с половиной года.

Марсианская среда разрушила почти все культуры, однако один вид бактерий выжил. Ученые предположили, что за его выживание во внеземных условиях отвечает целлюлоза, которую он вырабатывает.

Результаты подтверждают, что мембраны или пленки на основе целлюлозы могут быть хорошим биоматериалом для защиты жизни во внеземных поселениях, отмечается в статье исследователей, опубликованной на сайте Геттингенского университета.

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