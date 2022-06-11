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Байден пожаловался на «путинский налог»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The White House / United States Government Work

Жители США вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания, пожаловался американский президент Джо Байден, комментируя майскую инфляцию, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

«Я понимаю, инфляция — это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает — путинский рост цен сильно бьет по Америке», — отметил Байден.

Согласно докладу Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.

В частности, существенно подорожали энергоносители, топливо и продукты питания. В ряде штатов США из-за потребительской паники в магазинах сократился ассортимент товаров и возник дефицит.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...