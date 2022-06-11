Власти Запорожья и Херсона начали выдачу российских паспортов

Власти подконтрольных российской армии Запорожской и Херсонской областей приступили к выдаче российских паспортов.

Так, власти Херсона выдали российские паспорта первым 25 жителям региона. Паспорт РФ также получил Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожья.

«Первые паспорта граждан Российской Федерации уже выданы в Запорожской области. Для нас это знаковое и историческое событие. Очередной шаг на пути нашего возвращения домой в состав России»,— цитирует Рогова РИА Новости.

Церемония выдачи паспортов была приурочена к предстоящему Дню России. На 6 июня документы на российское гражданство подали 70 тысяч человек в Запорожской области.

Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин в конце мая упростил прием жителей этих регионов в российское гражданство.