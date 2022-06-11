Стартует эксперимент по созданию цифровых дипломов

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Утверждены параметры эксперимента по созданию цифровых документов об образовании — дипломов и аттестатов, сообщается на сайт кабмина.
Согласно постановлению, для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами можно будет использовать электронные дипломы.
Эксперимент пройдет в три этапа:
- 1 июля по 31 августа планируется отработать механизм формирования цифровых аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов
- с 1 сентября по 31 октября — порядок передачи информации о них на портал «Госуслуг» для размещения в личных кабинетах пользователей
- с 1 ноября в эксперимент будут включены дипломы о высшем образовании, завершить процесс планируется 25 декабря
Отмечается, что экспериментальные документы не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После отработки всех процессов их удалят системы.
Отработка механизма создания цифровых дипломов позволит обеспечить работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале «Госуслуг».
D762ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?
DisobedientКазак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...
pepelmetalОн ловко встанет раком когда время придёт, вот это номер будет
D762Да он уже сейчас из это позиции пишет.