Стартует эксперимент по созданию цифровых дипломов

Утверждены параметры эксперимента по созданию цифровых документов об образовании — дипломов и аттестатов, сообщается на сайт кабмина.

Согласно постановлению, для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами можно будет использовать электронные дипломы.

Эксперимент пройдет в три этапа:

1 июля по 31 августа планируется отработать механизм формирования цифровых аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов

с 1 сентября по 31 октября — порядок передачи информации о них на портал «Госуслуг» для размещения в личных кабинетах пользователей

с 1 ноября в эксперимент будут включены дипломы о высшем образовании, завершить процесс планируется 25 декабря

Отмечается, что экспериментальные документы не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После отработки всех процессов их удалят системы.

Отработка механизма создания цифровых дипломов позволит обеспечить работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале «Госуслуг».