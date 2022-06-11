Прогулочный катер сгорел в Иркутске

Пожар на катере Sea Ray произошел в ночь на субботу в Иркутске, сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило на телефон 101 в 02.09, на место ЧП направили два экипажа пожарных. На момент прибытия первого подразделения катер внутри был полностью в огне.

Пожар был потушен в 03.32. В результате пожара катер поврежден на площади 45 квадратных метров, отмечается в сообщении. Погибших или пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки. Специалисты устанавливают виновное лицо и подсчитывают ущерб.