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Прогулочный катер сгорел в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jeangagnon / CC BY-SA 4.0

Пожар на катере Sea Ray произошел в ночь на субботу в Иркутске, сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило на телефон 101 в 02.09, на место ЧП направили два экипажа пожарных. На момент прибытия первого подразделения катер внутри был полностью в огне.

Пожар был потушен в 03.32. В результате пожара катер поврежден на площади 45 квадратных метров, отмечается в сообщении. Погибших или пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки. Специалисты устанавливают виновное лицо и подсчитывают ущерб.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...

pepelmetal

Он ловко встанет раком когда время придёт, вот это номер будет

D762

Да он уже сейчас из это позиции пишет.