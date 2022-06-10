Дешевые деньги: как новая ключевая ставка повлияет на кредиты и вклады

Центробанк взял курс на смягчение монетарной политики — на заседании в пятницу регулятор понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов с 11 до 9,5% годовых. Важное для экономики значение вернулось на докризисный уровень. Что будет с курсом валют, кредитами и вкладами?

Банк России понизил ключевую ставку четвертый раз подряд. 28 февраля на фоне западных санкций и паники на валютном рынке регулятор поднял значение с 9,5% до 20% годовых. Затем ставка постепенно снижалась — сначала до 17%, затем до 14%, потом до 11%.

Зачем стране дешевый рубль

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. При этом замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, говорится в заявлении регулятора.

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отмечается в сообщении.

На снижение спроса, в частности, указывают данные Росстата. Так, на неделе с 28 мая по 3 июня в России второй раз за месяц была зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,01%. Регулятор уже скорректировал прогноз по годовой инфляции — она должна составить 14,0–17,0%, тогда как ранее в документах фигурировала цифра в 20%.

«Дешевый» рубль в таких условиях позволит «перезапустить» экономику и подстегнуть спрос. Не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки на плановых заседаниях Банка России, которые теперь пройдут 20 июля, 16 сентября, 28 октября и 16 декабря.

Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Впервые значение ключевой ставки в Российской Федерации было установлено в 2013 году решением от 13 сентября, она составляла 5,5% в год.

Ставка устанавливается советом директоров Центробанка, который принимают решение на основе глобального макроэкономического прогноза. По итогам каждого заседания Банк России публикует пресс-релиз о ключевой ставке, в котором объясняются причины решения.

Что будет с кредитами и вкладами

Низкая ставка делает кредиты Центробанка доступнее для коммерческих банков. Поэтому банкиры постепенно снизят стоимость кредитов для бизнеса и простых людей. В результате население и предприятия получат доступ к «дешевым» деньгам.

Таким образом, снижение ключевой ставки сделает доступнее ипотеку и кредиты. По замыслу регулятора, повышение кредитной активности населения поможет восстановить спрос в экономике, который заметно просел по итогам мая.

Параллельно будут меняться условия по сберегательным продуктам. В третьей декаде мая средние максимальные ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках составляли 9,85% годовых, теперь они понизятся до значений начала 2022 года, прогнозируют аналитики.

Эксперт Банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов полагает, что большинство российских банков в ближайшие дни понизят ставки по вкладам в среднем на 1,5–2,0%, передает портал «Банки.ру». По его оценке, средняя доходность по рублевым депозитам со следующей недели будет составлять 8,0–9,5%.

Также снижение ключевой ставки должно ослабить рубль по отношению к основным валютам. По прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, во второй половине 2022 года доллар вернет значение в 70 рублей, пишет РБК. Однако процесс ослабления рубля будет медленным.