Минфин отменил требование продавать валютную выручку

Требование к экспортерам продавать валютную выручку отменено, сообщает пресс-служба Минфина. Изменения вступят в силу с 10 июня.

Решение относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте, а также касается любого экспорта — как сырьевого, так и несырьевого, отмечается в сообщении.

Президент Владимир Путин 9 июня отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте. Однако само требование для экспортеров по продаже выручки осталось.

Право определять ее размер президент закрепил за правительством. В итоге Минфин не стал устанавливать новую долю, полностью отменив требование продавать валютную выручку.

Требование о продаже 80% валютной выручки для экспортеров начало действовать с 28 февраля. После стабилизации внутреннего валютного рынка Минфин снизил долю до 50%.