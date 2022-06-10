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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые власти объявили о планах выпуска «Запорожцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Производство обновленных автомобилей по типу легендарного «Запорожца» на Запорожском автомобилестроительном заводе восстановят, когда город перейдет под контроль российских сил, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить об автомобилестроении, то после освобождения Запорожья однозначно автомобилестроение — это та область, которая может быть перезапущена. В Запорожье уникальная производственная цепочка была создана, просто с момента распада Советского Союза толком не использовалась при том, что масса оборудования достаточно свежего, интересного и не изношенного», — цитирует Рогова ТАСС.

Он отметил, что есть возможности как штамповочного производства, так и литья металла, пластмассы, резинотехнических изделий, а также другое оборудование. По словам Рогова, в последние годы на заводе, находящемся под контролем украинских олигархов, производство не развивалось.

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«Олигархи, под чьим контролем был завод в последние годы, чаще его использовали просто для легализации контрабанды, которая прикрывалась отверточной сборкой: то есть приходили машинокомплекты, к ним присоединяли колеса и формально это было отечественное производство», — пояснил чиновник.

Касаемо перезапуска производства он сообщил, что это позволит создать необходимые в области рабочие места, и считает, что восстановление работы завода имеет важное значение для России, учитывая заявления об уходе с рынка ряда иностранных автопроизводителей.

«Понятия "Запорожец" уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет, как автомобили, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей "Москвич", которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области», — прокомментировал Рогов перспективы возобновления производства «Запорожцев».

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