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Сериал «Развод» от Comedy Club покажут на ТНТ после кинотеатров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный фильм «Развод» от Comedy Club Production поделен на две части. Каждую из них сначала покажут в кинотеатрах, а затем проект стартует в эфире телеканала ТНТ.

На большие экраны комедия выйдет в четверг, 30 апреля. Сюжет «Развода» строится вокруг молодой семьи. Главные герои Ваня и Илона после бракосочетания замечают в друг друге только недостатки, постоянно ругаются, а потом решают развестись.

От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. Главная интрига фильма в том, что произойдет раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырех стенах.

Производством фильма занималась компания Comedy Club Production, креативный продюсер – Дмитрий Пермяков («Холоп», «Год культуры», «Интерны»), режиссер – Константин Колесов («Жуки», «Света с того света»).

Вместе с главными героями Анной Глаубэ («Алиби», «Бывшие») и Антоном Шурцовым («Хрустальный», «Т34») в фильме снялись Алена Савастова («Патриот»), Наталья Суркова («Дурак»).

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