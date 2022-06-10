НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Составлен рейтинг популярных пиратских фильмов в Рунете

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблодора» оказался лидером по количеству пиратских копий в Сети.

Список пиратских фильмов в Рунете за май создала компания Group-IB по запросу портала «Бюллетень кинопрокатчика». Сформировав рейтинг, компания отметила, что обнаружение нелегальных копии не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая связь — чем больше «пираток» тем выше спрос на фильм.

Полный рейтинг пиратских фильмов в Рунете:

  1. «Фантастические твари: Тайны Дамблодора»
  2. «Соник 2 в кино»
  3. «Варяг»
  4. «Затерянный город»
  5. «Чип и Дейл спешат на помощь»
  6. «Отчаянные мстители»
  7. «Костюм»
  8. «Клон»
  9. «Родители строгого режима»
  10. «Воспламеняющая взглядом»

В топ-10 востребованных у зрителей фильмов попал только один российский проект — «Родители строгого режима». Это комедия про то, как родители запирают сына дома на перевоспитание. Сын — 38-летнй мэр города.

Еще по теме
Хабаровский губернатор снимется в кино о краже золота
Мадонну в байопике сыграет актриса Джули Гарнер
Хоакин Феникс приступил к работе над вторым «Джокером»
Перспективная российская комедия «Молодой человек» вышла в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил о выборе России между суверенитетом и колонией
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
Срок действия ОСАГО предложили сократить
Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
96
Запорожье проведет референдум о вхождении в состав России
80
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
78
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
61
Превращение России в «остров» предсказали в Кремле