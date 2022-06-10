Составлен рейтинг популярных пиратских фильмов в Рунете

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблодора» оказался лидером по количеству пиратских копий в Сети.

Список пиратских фильмов в Рунете за май создала компания Group-IB по запросу портала «Бюллетень кинопрокатчика». Сформировав рейтинг, компания отметила, что обнаружение нелегальных копии не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая связь — чем больше «пираток» тем выше спрос на фильм.

Полный рейтинг пиратских фильмов в Рунете:

«Фантастические твари: Тайны Дамблодора» «Соник 2 в кино» «Варяг» «Затерянный город» «Чип и Дейл спешат на помощь» «Отчаянные мстители» «Костюм» «Клон» «Родители строгого режима» «Воспламеняющая взглядом»

В топ-10 востребованных у зрителей фильмов попал только один российский проект — «Родители строгого режима». Это комедия про то, как родители запирают сына дома на перевоспитание. Сын — 38-летнй мэр города.