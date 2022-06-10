Составлен рейтинг популярных пиратских фильмов в Рунете

Фото: © кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблодора» оказался лидером по количеству пиратских копий в Сети.
Список пиратских фильмов в Рунете за май создала компания Group-IB по запросу портала «Бюллетень кинопрокатчика». Сформировав рейтинг, компания отметила, что обнаружение нелегальных копии не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая связь — чем больше «пираток» тем выше спрос на фильм.
Полный рейтинг пиратских фильмов в Рунете:
- «Фантастические твари: Тайны Дамблодора»
- «Соник 2 в кино»
- «Варяг»
- «Затерянный город»
- «Чип и Дейл спешат на помощь»
- «Отчаянные мстители»
- «Костюм»
- «Клон»
- «Родители строгого режима»
- «Воспламеняющая взглядом»
В топ-10 востребованных у зрителей фильмов попал только один российский проект — «Родители строгого режима». Это комедия про то, как родители запирают сына дома на перевоспитание. Сын — 38-летнй мэр города.