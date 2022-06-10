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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский ввел санкции против Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

В украинский санкционный список внесены также министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства.

Всего в списке 35 человек, в том числе премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.

Еще одним указом украинский президент ввел санкции против 261 ректора и руководителя российских вузов и учебных заведений, в том числе МГУ и МГИМО. Также под санкции попали 236 российских вузов.

Санкции введены бессрочно, они подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение землей и недвижимостью в стране.
Тема: Военная операция на Украине
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