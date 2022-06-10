Ипотечный рынок в России восстанавливается после спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту, заверили в Министерстве финансов России

Сокращение выдачи ипотеки в мае и апреле было обусловлено объективными факторами. «Повышение Банком России в марте-апреле 2022 года ключевой ставки до 20% вызвало резкий рост рыночных ставок. Это привело к практически полной приостановке подачи новых заявок на выдачу ипотечных кредитов», — указали «Известиям» в ведомстве.

Существенную поддержку ипотечному кредитованию окажет продление «льготной ипотеки» до конца 2022 года, а также увеличение максимального размера кредита в мае по «льготной» и «семейной ипотеке» — до 30 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях и 15 миллионов рублей в остальных.

«В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года», — говорится в отчете Министерства финансов.