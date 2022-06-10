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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни

Источник:
ТАСС
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима.

Иностранцев обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. «По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима», — приводит ТАСС приговор суда.


«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», — говорится в приговоре. Как отметил председательствующий судебной палаты, все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

Приговор может быть обжалован в течение одного месяца, сказал председательствующий коллегии. «Желание всех троих подсудимых - обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде смертной казни», — сказал собеседник агентства.

Тема: Военная операция на Украине
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