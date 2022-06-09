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Загадочные объекты вылетели из черной дыры

Источник:
Live Science
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Фото: © NASA

Сразу два крупных загадочных объекта вырвались из сверхмассивной черной дыры 3C 273, которая считается самой яркой в известной нам Вселенной.

Черную дыру обнаружили еще в 1959 году в ходе обзора космических источников радиоволн. Объект классифицирован в качестве квазара — излучаемый им свет является таким ярким, что его можно принять за звездный свет, говорится в статье астрономов, опубликованной Live Science.

Яркость 3C 273 в четыре триллиона раз превышает яркость Солнца. Сам объект расположен на расстоянии более 2,4 миллиарда световых лет от Земли. В ходе изучения черной дыры астрономы обнаружили две массивные и загадочные структуры, исходящие от объекта.

Одна структура напоминает огромное пятно радиоизлучения, которое простирается на десятки тысяч световых лет. Вторая представляет собой гигантскую струю энергии сопоставимых размеров. Ученые предполагают, что они были созданы независимо друг от друга.

Примечательно, что природа черных дыр не подразумевает самостоятельное излучение света, так как тяготение подобных объектов слишком велико. Поэтому природа структур, которые «нарушают» это правило, пока остается загадкой.

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