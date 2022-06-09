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Renault продолжит поставки оригинальных запчастей в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Renault продолжит поставки оригинальных запчастей «АвтоВАЗу» для гарантийного ремонта.

Дилеры французской марки до конца июня перейдут на работу по обслуживанию автомобилей через «АвтоВАЗ», сообщил президент Ассоциации дилеров Renault в России Эдуард Маркман.

Российский автогигант взял на себя поставки запчастей — сначала они поступят от Renault в дочернюю компанию «Лада Имидж», а затем будут распределяться среди дилеров, пишет Autonews.ru.

«До своего ухода Renault активно работала над отладкой поставок запчастей в Россию, что нам только на пользу. Это точно будут оригинальные детали, а не китайские», — уточнил Маркман.

Сейчас под санкционные ограничения попадает примерно 20% номенклатуры запчастей — в частности, это вся электроника, коробки передач, двигатели в сборе. Однако они также будут поставляться в Россию.

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