Renault продолжит поставки оригинальных запчастей в Россию

Компания Renault продолжит поставки оригинальных запчастей «АвтоВАЗу» для гарантийного ремонта.

Дилеры французской марки до конца июня перейдут на работу по обслуживанию автомобилей через «АвтоВАЗ», сообщил президент Ассоциации дилеров Renault в России Эдуард Маркман.

Российский автогигант взял на себя поставки запчастей — сначала они поступят от Renault в дочернюю компанию «Лада Имидж», а затем будут распределяться среди дилеров, пишет Autonews.ru.

«До своего ухода Renault активно работала над отладкой поставок запчастей в Россию, что нам только на пользу. Это точно будут оригинальные детали, а не китайские», — уточнил Маркман.

Сейчас под санкционные ограничения попадает примерно 20% номенклатуры запчастей — в частности, это вся электроника, коробки передач, двигатели в сборе. Однако они также будут поставляться в Россию.