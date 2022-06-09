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Депутаты предложили открыть ночлежки в каждом районе

Источник:
«Известия»
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Депутаты Госдумы предложили внести в Градостроительный кодекс  положение о создании приютов для бездомных при планировании районов, говорится в депутатском запросе, направленном в российское правительство.

В среднем у бездомных отсутствует пристанище около пяти лет. Чаще всего люди оказываются на улице из-за потери работы и нехватки средств для оплаты съемного жилья, приводят «Известия» слова депутата Александра Якубовского.

«Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в конституции», — отметил Якубовский.

В России дефицит таких объектов, оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. «Сейчас функцию ночлежек фактически выполняют вокзалы, теплотрассы, подъезды жилых домов», — добавил он.

«Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие в Градостроительном кодексе РФ норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать такие объекты», — пояснил Якубовский.

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Жизнь #Законы
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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))