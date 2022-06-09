Депутаты предложили открыть ночлежки в каждом районе

Депутаты Госдумы предложили внести в Градостроительный кодекс положение о создании приютов для бездомных при планировании районов, говорится в депутатском запросе, направленном в российское правительство.
В среднем у бездомных отсутствует пристанище около пяти лет. Чаще всего люди оказываются на улице из-за потери работы и нехватки средств для оплаты съемного жилья, приводят «Известия» слова депутата Александра Якубовского.
«Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в конституции», — отметил Якубовский.
В России дефицит таких объектов, оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. «Сейчас функцию ночлежек фактически выполняют вокзалы, теплотрассы, подъезды жилых домов», — добавил он.
«Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие в Градостроительном кодексе РФ норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать такие объекты», — пояснил Якубовский.
AlhazredДа пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))
UynachalnicaМне в этом не спрос видится, а безнадега!
AlhazredА в прошлый раз разве не Давид победил? )))
Asd10Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))