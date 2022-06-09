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Врач рассказала о вреде лимонадов в жару

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лимонады и газировки не утоляют жажду в жару, кроме того, они содержат много калорий и могут привести к ожирению, сообщила Sibnet.ru терапевт, врач центра семейной медицины «Здравица» Мария Цветикова.

«От употребления сладких газированных напитков лучше отказаться. В одной порции газировки может содержаться суточная доза всех калорий, необходимых взрослому человеку», — сказала Цветикова.

По ее словам, чтобы утолить жажду в жаркий день лучше пить чистую воду прохладной температуры или комнатной, не ледяную. Также хороши чаи, морсы, компоты, вода с добавлением лимона, свежих ягод и фруктов.

Холодные напитки охлаждают на очень короткое время, поэтому, если и пить их, медленно и маленькими глотками.

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Жизнь #Еда #Новосибирск
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