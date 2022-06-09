Фото: © СУ СК РФ по Омской области
Три полицейских из Томской области погибли в ДТП на омской
трассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного
управления СКР по региону.
ДТП произошло 9 июня около 08.00 на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся большегрузом Mercedes.
В ДТП погибли трое полицейских из легковушки. Это сотрудники УМВД по Томской области. Они были в этот момент в командировке, уточнил Sibnet.ru представитель УМВД по Омской области.
Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
AlhazredДа пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))
UynachalnicaМне в этом не спрос видится, а безнадега!
Asd10Он себе ещё нижние ребра удалил.
AlhazredДа че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))