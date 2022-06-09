НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Трое полицейских погибли в ДТП под Омском

Источник:
Sibnet.ru
391 6
Фото: © СУ СК РФ по Омской области

Три полицейских из Томской области погибли в ДТП на омской трассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

ДТП произошло 9 июня около 08.00 на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся большегрузом Mercedes. 

В ДТП погибли трое полицейских из легковушки. Это сотрудники УМВД по Томской области. Они были в этот момент в командировке, уточнил Sibnet.ru представитель УМВД по Омской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Еще по теме
Москвичи отобрали у омича 84 млн рублей в криптовалюте
Останки пра‑лемминга нашли в Омской области
Дворец «Арена Омск» готов на 80%
Спортивный сериал «Регби» с сибиряками выйдет на СТС
смотреть все
Сибирь #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Пацаны» против суперов: выходит третий сезон шокирующего шоу
02.06.2022 20:45
info.sibnet.ru
Недетские проблемы: модные сериалы про подростков
27.05.2022 00:32
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Обсуждение (6)
Картина дня
Превращение России в «остров» предсказали в Кремле
Вице‑премьер Сербии порадовалась срыву визита Лаврова
Власти рассказали о судьбе ЕГЭ при новой системе образования
Минэкономразвитие заявило о рекордно низкой месячной инфляции
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Asd10

Он себе ещё нижние ребра удалил.

Alhazred

Да че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))