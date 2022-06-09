Три полицейских из Томской области погибли в ДТП на омской трассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

ДТП произошло 9 июня около 08.00 на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся большегрузом Mercedes.

В ДТП погибли трое полицейских из легковушки. Это сотрудники УМВД по Томской области. Они были в этот момент в командировке, уточнил Sibnet.ru представитель УМВД по Омской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).