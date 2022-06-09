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Мадонну в байопике сыграет актриса Джули Гарнер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Актриса Джулии Гарнер стала главной претенденткой на исполнение роли Мадонны в байопике про певицу.

По информации инсайдеров, Гарнер отобрали из 12 кандидатов на роль. Актриса рассматривает предложение и скорее всего примет его, пишет Variety.

Фильм про Мадонну будет снимать студия Universal Pictures. Байопик расскажет о восхождении Мадонны в шоу-бизнесе. Сроки производства пока не сообщаются.

«В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство поддерживало меня в живых. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я. Очень важно разделить поездку на американских горках в моей жизни с моим голосом и видением», — цитирует издание саму Мадонну.

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Asd10

Он себе ещё нижние ребра удалил.

Alhazred

Да че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))