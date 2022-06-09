Мадонну в байопике сыграет актриса Джули Гарнер

Актриса Джулии Гарнер стала главной претенденткой на
исполнение роли Мадонны в байопике про певицу.
По информации инсайдеров, Гарнер отобрали из 12 кандидатов на
роль. Актриса рассматривает предложение и скорее всего примет его, пишет Variety.
Фильм про Мадонну будет снимать студия Universal Pictures.
Байопик расскажет о восхождении Мадонны в шоу-бизнесе. Сроки производства пока
не сообщаются.
«В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство поддерживало меня в живых. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я. Очень важно разделить поездку на американских горках в моей жизни с моим голосом и видением», — цитирует издание саму Мадонну.
AlhazredДа пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))
UynachalnicaМне в этом не спрос видится, а безнадега!
Asd10Он себе ещё нижние ребра удалил.
AlhazredДа че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))