Мадонну в байопике сыграет актриса Джули Гарнер

Актриса Джулии Гарнер стала главной претенденткой на исполнение роли Мадонны в байопике про певицу.

По информации инсайдеров, Гарнер отобрали из 12 кандидатов на роль. Актриса рассматривает предложение и скорее всего примет его, пишет Variety.

Фильм про Мадонну будет снимать студия Universal Pictures. Байопик расскажет о восхождении Мадонны в шоу-бизнесе. Сроки производства пока не сообщаются.

«В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство поддерживало меня в живых. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я. Очень важно разделить поездку на американских горках в моей жизни с моим голосом и видением», — цитирует издание саму Мадонну.