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Сильное землетрясение произошло в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ray Bouknight

Землетрясение зафиксировано в Иркутской области, его эпицентр находился в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального управлении МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в 20.25 по местному времени (15.25 мск), магнитуда землетрясения в эпицентре составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки, следует из сообщений в соцсетях. Пользователи пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация.

По информации Байкальской геофизической службы СО РАН, мощный толчок произошел в середине Байкала, в зоне активного разлома.

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ЧП #Стихии #Иркутск
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corrector

Большинство автолюбителей в РФ сначала смотрят цену, а потом смотрят что это вообще за автомобиль...

Мокша

которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле». сетуевина изменилась господин...

Иркут 69

То есть оброк, барщина на крепостных..

Alhazred

Ну не такая уж и жесткая. Но была да.