Сильное землетрясение произошло в Иркутской области

Землетрясение зафиксировано в Иркутской области, его эпицентр находился в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального управлении МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в 20.25 по местному времени (15.25 мск), магнитуда землетрясения в эпицентре составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки, следует из сообщений в соцсетях. Пользователи пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация.

По информации Байкальской геофизической службы СО РАН, мощный толчок произошел в середине Байкала, в зоне активного разлома.