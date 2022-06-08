Главный российский автопроизводитель АвтоВАЗ в среду запустил производство после длительного простоя — с модели Lada Granta Classic 2022. Ее разработали, чтобы исключить влияние импортных компонентов. Автоэксперты уже называли машину упрощенной и «ободранной».

Первым о возобновлении производства написал инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте»: «В 07.36 8 июня началась сборка первого автомобиля Granta в упрощенной версии». По плану — выпустить 68 авто.

«Мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков», — цитирует пресс-служба АвтоВАЗа нового президента Максима Соколова.

Lada Granta Classic 2022 «разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».

Комплектация Lada Granta Classic 2022

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic’22 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий.

Это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Комплектация Classic’22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Автомобиль оснащается надежным и экономичным двигателем мощностью 90 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. «Также неотъемлемыми качествами Lada Granta являются просторный салон с возможностью трансформации, и подвеска, сочетающая высокую проходимость и энергоемкость», — описала машину пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Granta — по-прежнему самая популярная модель в России. В мае продажи составили 2,3 тысячи штук, что в шесть раз меньше, чем годом ранее.

Автоэксперты сообщали, что у «ободранной» Granta не будет подушек безопасности, ассистентов ABS и ESP, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС.

«Без подушек уровень безопасности автомобиля будет нулевым. Шансов выжить у водителя практически никаких нет — он ударится об руль и разобьет голову. Современный автомобиль не подразумевает отсутствия подушки безопасности», — комментировал «Газете.Ru» вице-президента Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время, но модель «станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке». Конфигурация Classic’22 будет доступна для всего семейства Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.