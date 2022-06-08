Всемирный банк предсказал пик мировой инфляции в 2022 году

Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе.

«Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику», — приводит РИА Новости содержание доклада.

ВБ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1% в январе до 2,9% и на 2023-й — с 3,2% до 3%. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками.

«Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х», — отмечает ВБ.