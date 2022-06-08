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Турист упал со скалы на острове Ольхон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Турист из Калининграда погиб, упав с мыса Хобой на острове Ольхон на Байкале, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Очевидцы сообщили, что на озеро Байкал житель Калининграда приехал на отдых. В поселке Хужир познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой отошел от группы, чтобы сделать красивые кадры, и пропал.

Спасатели, обнаружившие тело под скалистым обрывом, спустили его к воде и катером довезли до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.

Спасатели напоминают, что туристы, отправляющиеся даже на ознакомительные экскурсии, должны соблюдать правила личной безопасности, учитывать прогноз погоды, иметь необходимое снаряжение, соответствующую одежду и обувь.

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