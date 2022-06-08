Брэд Питт затеял новый суд против Анджелины Джоли

Актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Он утверждает, что бывшая супруга умышленно нанесла вред его бизнесу и репутации, продав свою долю в совместном бизнесе.
По информации СМИ, разборки между голливудскими звездами начались из-за бизнеса, связанного с виноделием. Джоли в 2021 году продала свою долю винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. Он владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group.
«С тех пор, как Шефлер заявил о приобретении доли Джоли, он начал враждебное поглощение бизнеса, стремясь получить доступ к конфиденциальной деятельности, чтобы использовать ее для собственного конкурирующего предприятия», — цитирует Daily Mail адвоката Брэда Питта.
Актер уверен, что Джоли специально продала долю, чтобы навредить его репутации. При разводе пара условилась, что без обоюдного согласия бизнес продавать никто не будет, а актриса договоренность нарушила.
Питт в начале года уже пытался в судебном порядке доказать ущерб, нанесенный ему действиями бывшей жены. Но иск не был удовлетворен.
DisobedientГлавная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...
GammiPluhда ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...
SovikХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.
kygearК зеркалу подходит! и понеслось..