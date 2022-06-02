Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд завершился победой актера, приговор вынесли присяжные.

Депп победил по трем пунктам обвинения в клевете. Теперь бывшая супруга должна выплатить ему 10 миллионов долларов за клевету и 5 миллионов за судебные издержки, сообщает Washington Post.

«Присяжные вернули мне жизнь», — написал Депп в соцсети. Он также поблагодарил поклонников со всего мира, которые оказали ему «колоссальную поддержку». Актер надеется, что его история поможет мужчинам и женщинам добиваться правды и справедливости.

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Присяжные из семи человек также решили, что Депп через своего адвоката Адама Уолдмана оклеветал Херд по одному из трех пунктов ее встречного иска. Ей было присуждено 2 миллиона долларов.

Эмбер Херд осталась недовольна исходом дела. «У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоизмеримой власти и влиянию моего бывшего мужа», — написала она в соцсети.

Судебное разбирательство длилось шесть недель. Эмоциональные показания Деппа и Херд раскрыли бурные отношения пары и их последствиях. Бывшая супруга обвиняла актера в домашнем насилии.