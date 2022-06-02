Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд завершился победой актера, приговор вынесли присяжные.
Депп победил по трем пунктам обвинения в клевете. Теперь бывшая супруга должна выплатить ему 10 миллионов долларов за клевету и 5 миллионов за судебные издержки, сообщает Washington Post.
«Присяжные вернули мне жизнь», — написал Депп в соцсети. Он также поблагодарил поклонников со всего мира, которые оказали ему «колоссальную поддержку». Актер надеется, что его история поможет мужчинам и женщинам добиваться правды и справедливости.
Присяжные из семи человек также решили, что Депп через своего адвоката Адама Уолдмана оклеветал Херд по одному из трех пунктов ее встречного иска. Ей было присуждено 2 миллиона долларов.
Эмбер Херд осталась недовольна исходом дела. «У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоизмеримой власти и влиянию моего бывшего мужа», — написала она в соцсети.
Судебное разбирательство длилось шесть недель. Эмоциональные показания Деппа и Херд раскрыли бурные отношения пары и их последствиях. Бывшая супруга обвиняла актера в домашнем насилии.
Asd10В рефрижераторе переодетые лежат.
Asd10Типа а нас то за ще? Бешеных собак усыпляют. Не знал?
UynachalnicaНу, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...
ponhik78А где ты в моём комменте вообще нашёл слова Мариуполь и Северодонецк?В Мариуполе ещё как работала. Кроме...