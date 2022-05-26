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Хоккеист Телегин намекнул на токсичность Пелагеи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Хоккеист Иван Телегин проникся судебными тяжбами между Джонни Деппом и Эмбер Херд, поддержав актера. Он считает, что пережил что-то подобное.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзных отношениях», — написал хоккеист в соцсети.

Речь идет о недоказанных обвинениях Деппа со стороны Херд. Актриса обвиняет супруга в домашнем насилии, но детали, которые она приводит в суде, вызывают недоверие со стороны прессы.

Какие именно отношения имел ввиду Телегин, неизвестно. У него были два длительных романа. Три года он встречался с Евгенией Нуар, от которой у него есть сын. В 2016 году он женился на певице Пелагее, разрыв с которой наделал много шума в СМИ.

Бывшие супруги были вместе три года, у них есть дочь. Но ни спортсмен, ни певица не комментировали причины развода.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу», — писала Пелагея в соцсети, после того, как стало известно о разрыве пары.


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