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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель отказалась от роли посредника между Москвой и Киевом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, возглавлявшая страну с 2005 по 2021 год, что не видит себя посредником в украинском конфликте.

Отвечая на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, она сказала: «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу».

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — цитирует ТАСС Меркель, которая сейчас больше не занимает официальных постов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Disobedient

Главная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...

GammiPluh

да ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...

Sovik

ХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.

kygear

К зеркалу подходит! и понеслось..