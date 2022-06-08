Меркель отказалась от роли посредника между Москвой и Киевом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, возглавлявшая страну с 2005 по 2021 год, что не видит себя посредником в украинском конфликте.

Отвечая на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, она сказала: «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу».

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — цитирует ТАСС Меркель, которая сейчас больше не занимает официальных постов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.