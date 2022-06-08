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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные обстреливают приграничные районы России из американских 155-миллиметровых гаубиц М777, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.

По данным российских военных, украинские силы расположили тяжелую бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе поселка Новоэкономическое ДНР и села Нововасильевка Сумской области.

В ведомстве добавили, что украинские военные также разместили артиллерию и РСЗО на территории элеватора в населенном пункте Новодонецкое в ДНР и обстреливают близлежащие населенные пункты.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

kygear

Соплеменник Гитлера еврей зеля и его хозяин Беня совсем одурели.

dymys

Правильно сделал, что ушел - быдло понимает лишь силу.

Sovik

ХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.

GammiPluh

да ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...