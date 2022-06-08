Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц

Украинские военные обстреливают приграничные районы России из американских 155-миллиметровых гаубиц М777, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
По данным российских военных, украинские силы расположили тяжелую бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе поселка Новоэкономическое ДНР и села Нововасильевка Сумской области.
В ведомстве добавили, что украинские военные также разместили артиллерию и РСЗО на территории элеватора в населенном пункте Новодонецкое в ДНР и обстреливают близлежащие населенные пункты.
kygearСоплеменник Гитлера еврей зеля и его хозяин Беня совсем одурели.
dymysПравильно сделал, что ушел - быдло понимает лишь силу.
SovikХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.
GammiPluhда ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...