Украинские военные обстреливают приграничные районы России из американских 155-миллиметровых гаубиц М777, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.

По данным российских военных, украинские силы расположили тяжелую бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе поселка Новоэкономическое ДНР и села Нововасильевка Сумской области.

В ведомстве добавили, что украинские военные также разместили артиллерию и РСЗО на территории элеватора в населенном пункте Новодонецкое в ДНР и обстреливают близлежащие населенные пункты.