Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Банк России установил на 8 июня 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,95 рубля, это на 15,29 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро составил 64,56 рубля, он понизился на 29,7 копейки по сравнению с предыдущим показателем, следует из сообщения на сайте регулятора.

Сейчас в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться. На этом фоне эксперты заговорили о необходимости сбалансированного курса, который будет учитывать интересы как импортеров, так и экспортеров.