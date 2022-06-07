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Установка сибирских физиков вылечила рак у кошек и собак

Источник:
Sibnet.ru
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НГУ и Институт ядерной физики Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) излечил несколько кошек и собак от опухолей с помощью революционной методики бор-нейтронозахватной терапии рака на ускорительном источнике нейтронов, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Ученые пролечили 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Процедура облучения продолжалась в среднем два часа. 

Незадолго до начала облучения кошкам и собакам вводили препарат адресной доставки бора, затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Во время облучения проводился мониторинговый контроль основных физиологических параметров животных.

Как работает метод бор-нейтронозахватной терапии рака

«У одной собаки на морде была такая большая опухоль, что "съела" все контрастное вещество на КТ. После облучения на морде практически ничего не осталось. Собаке снова сделали КТ с контрастом и обнаружили четыре метастаза в легких. Облучили повторно. Сейчас собака жива и здорова, это отражено в статье», — отметил научный сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Касатов.

Фото: лечение кота Пушка © ИЯФ СО РАН

Ученые утверждают, что задачу создания нейтронного источника, пригодного для терапии, они решили, и сейчас максимум, что они могут сделать — проводить систематическое лечение животных.

«До нас лучевого воздействия на опухоли у собак и кошек никто в регионе не проводил. Мы пионеры в этой области, по крайней мере, за Уралом. Нам поступает масса запросов на предмет оказания такого рода помощи, таков неожиданный "побочный эффект" эксперимента. Думаю, это направление будет развиваться в ближайшем будущем», — сказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ Владимир Каныгин.

В России запущена государственная программа по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. В 2023-2024 годах специалисты института изготовят и поставят источник в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ.

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