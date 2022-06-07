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Эволюция медведей и людей оказалась схожей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Эволюция белых и бурых медведей во многом совпадает с историей отношений разных ветвей человечества, выяснили американские и финские ученые.

Команда расшифровала геном белого медведя, жившего примерно 115-130 тысяч лет назад на норвежском архипелаге Шпицберген, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences. Также были проанализированы геномы 64 современных белых и бурых медведей, в том числе несколько новых геномов с Аляски.

Данные показали, что белые медведи и бурые медведи стали отдельными видами примерно от 1,3 до 1,6 миллиона лет назад. После сепарации белые медведи пережили резкое сокращение популяции, их генетическое разнообразие упало. При этом у бурых медведей уровень генетического разнообразия оказался гораздо выше.

Однако скрещивание белых и бурых медведей не прекратилось. Так, в Северной Америке были замечены гибриды гризли и полярных медведей — так называемые пизли. Фактически, это сильно напоминает историю эволюции неандертальцев и кроманьонцев, чье межвидовое скрещивание также было доказано генетиками.

«Ученые когда-то думали, что люди и неандертальцы просто разделились на два отдельных вида. Но расшифровка древних геномов показала, что представители архаичных ветвей человечества скрещивались с предками современных людей. Белые и бурые медведи — еще одна система, в которой это происходило», — отмечается в статье.

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