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Топ-менеджер VK погиб на отдыхе

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Габриелян
Владимир Габриелян
Фото: © vk.com/gabrelyan

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба компании. Вместе с ним погиб директор холдинга по закупкам Сергей Мерзляков.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — отмечается в сообщении.

Габриелян и трое его спутников двигались на двух вездеходах вдоль Белого моря. На реке Бугряница вездеходы перевернулись, их потащило в море. Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие в другой машине Алена Габриелян и Сергей Ольсевич выбрались на берег.

В ходе поисково-спасательных работ тела погибших нашли на берегу реки. Выжившие участники похода находятся в Нарьян-Маре, их жизни ничего не угрожает. Алена Габриелян — жена погибшего топ-менеджера.

Габриелян c 2001 года работал в Mail.ru Group, в 2021 году компания сменила название на VK. С 2019 года Габриелян занимал пост первого заместителя генерального директора VK. В марте 2022 года он вошел в совет директоров компании.

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