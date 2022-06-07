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Херсонская область проведет референдум о вхождении в Россию

Источник:
РИА Новости
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Власти Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что Херсонская область осталась без законодательной власти, «поэтому создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения».

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению региона. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области», — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, выбор о будущем области будут делать ее жители. Пока власти не называют дату проведения референдума, поскольку ему будет предшествовать серьезная работа, добавил он.

«Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого», — отметил Стремоусов.

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